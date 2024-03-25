На протитанковій міні підірвалася машина для розмінування на Харківщині
Підрив техніки стався в Ізюмському районі під час розмінування території від мін та снарядів, повідомили у ДСНС у Харківській області.
«Внаслідок вибуху на протитанковій міні у машини механізованого розмінування GCS-200 пошкоджений робочий орган – ротор. На щастя, постраждалих немає», – зазначили у ДСНС.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, міна, машина для разминирования;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 17:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрив техніки стався в Ізюмському районі під час розмінування території від мін та снарядів, повідомили у ДСНС у Харківській області.".