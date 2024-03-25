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На протитанковій міні підірвалася машина для розмінування на Харківщині

Події 17:28   25.03.2024
Оксана Якушко
На протитанковій міні підірвалася машина для розмінування на Харківщині

Підрив техніки стався в Ізюмському районі під час розмінування території від мін та снарядів, повідомили у ДСНС у Харківській області.

«Внаслідок вибуху на протитанковій міні у машини механізованого розмінування GCS-200 пошкоджений робочий орган – ротор. На щастя, постраждалих немає», – зазначили у ДСНС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 17:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підрив техніки стався в Ізюмському районі під час розмінування території від мін та снарядів, повідомили у ДСНС у Харківській області.".