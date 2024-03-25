На протитанковій міні підірвалася машина для розмінування на Харківщині

Підрив техніки стався в Ізюмському районі під час розмінування території від мін та снарядів, повідомили у ДСНС у Харківській області.

«Внаслідок вибуху на протитанковій міні у машини механізованого розмінування GCS-200 пошкоджений робочий орган – ротор. На щастя, постраждалих немає», – зазначили у ДСНС.