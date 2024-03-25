На противотанковой мине подорвалась машина для разминирования на Харьковщине

Подрыв техники произошел в Изюмском районе при разминировании территории от мин и снарядов, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

«В результате взрыва на противотанковой мине у машины механизированного разминирования GCS-200 поврежден рабочий орган – ротор. К счастью, пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.