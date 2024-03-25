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На противотанковой мине подорвалась машина для разминирования на Харьковщине

Происшествия 17:28   25.03.2024
Оксана Якушко
На противотанковой мине подорвалась машина для разминирования на Харьковщине

Подрыв техники произошел в Изюмском районе при разминировании территории от мин и снарядов, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

«В результате взрыва на противотанковой мине у машины механизированного разминирования GCS-200 поврежден рабочий орган – ротор. К счастью, пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 17:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подрыв техники произошел в Изюмском районе при разминировании территории от мин и снарядов, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".