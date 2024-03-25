На противотанковой мине подорвалась машина для разминирования на Харьковщине
Подрыв техники произошел в Изюмском районе при разминировании территории от мин и снарядов, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
«В результате взрыва на противотанковой мине у машины механизированного разминирования GCS-200 поврежден рабочий орган – ротор. К счастью, пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, машина для разминирования, мина;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 17:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подрыв техники произошел в Изюмском районе при разминировании территории от мин и снарядов, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".