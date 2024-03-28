Собирал металлолом и остался без стопы: подробности ЧП на Харьковщине
В селе Петровка Циркуновской громады 27 марта мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, 48-летний мужчина в результате подрыва остался без правой стопы. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области выяснили, что пострадавший наступил на неизвестный предмет, собирая металлолом в поле. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, мужчина, подрыв, полиция, стопа, харьковщина, чоловік, чп;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 11:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Петровка Циркуновской громады 27 марта мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.".