Собирал металлолом и остался без стопы: подробности ЧП на Харьковщине

В селе Петровка Циркуновской громады 27 марта мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, 48-летний мужчина в результате подрыва остался без правой стопы. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области выяснили, что пострадавший наступил на неизвестный предмет, собирая металлолом в поле. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Читайте также: На противотанковой мине подорвалась машина для разминирования на Харьковщине