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Собирал металлолом и остался без стопы: подробности ЧП на Харьковщине

Происшествия 11:59   28.03.2024
Виктория Яковенко
Собирал металлолом и остался без стопы: подробности ЧП на Харьковщине

В селе Петровка Циркуновской громады 27 марта мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, 48-летний мужчина в результате подрыва остался без правой стопы. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области выяснили, что пострадавший наступил на неизвестный предмет, собирая металлолом в поле. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 11:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Петровка Циркуновской громады 27 марта мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.".