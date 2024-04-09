Двое мародеров хотели сдать дорожный знак на металлолом в Харьковской области

37-летний мужчина и 41-летняя женщина обворовали АЗС, чтобы сдать награбленное на металлолом, сообщили в Нацполиции.

В конце февраля полицейские вместе с ТРО остановили автомобиль «ВАЗ» с прицепом, где было более 115 кг изделий из металла.

Выяснилось, что 37-летний водитель и его 41-летняя пассажирка украли металлические предметы с территории АЗС, которая длительное время не работает из-за повреждений после обстрелов. По дороге они еще украли дорожный знак, принадлежащий облавтодору. Похищенное собирались сдать в пункт приема металлолома.

Правоохранители изъяли вещдоки.

9 апреля следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении кражи, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 8 лет.