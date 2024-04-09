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Двое мародеров хотели сдать дорожный знак на металлолом в Харьковской области

Происшествия 19:17   09.04.2024
Оксана Якушко

37-летний мужчина и 41-летняя женщина обворовали АЗС, чтобы сдать награбленное на металлолом, сообщили в Нацполиции.

В конце февраля полицейские вместе с ТРО остановили автомобиль «ВАЗ» с прицепом, где было более 115 кг изделий из металла.
Выяснилось, что 37-летний водитель и его 41-летняя пассажирка украли металлические предметы с территории АЗС, которая длительное время не работает из-за повреждений после обстрелов. По дороге они еще украли дорожный знак, принадлежащий облавтодору. Похищенное собирались сдать в пункт приема металлолома.

Правоохранители изъяли вещдоки.

9 апреля следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении кражи, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 19:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летний мужчина и 41-летняя женщина обворовали АЗС, чтобы сдать награбленное на металлолом, сообщили в Нацполиции.".