Двое мародеров хотели сдать дорожный знак на металлолом в Харьковской области
37-летний мужчина и 41-летняя женщина обворовали АЗС, чтобы сдать награбленное на металлолом, сообщили в Нацполиции.
В конце февраля полицейские вместе с ТРО остановили автомобиль «ВАЗ» с прицепом, где было более 115 кг изделий из металла.
Выяснилось, что 37-летний водитель и его 41-летняя пассажирка украли металлические предметы с территории АЗС, которая длительное время не работает из-за повреждений после обстрелов. По дороге они еще украли дорожный знак, принадлежащий облавтодору. Похищенное собирались сдать в пункт приема металлолома.
Правоохранители изъяли вещдоки.
9 апреля следователи сообщили злоумышленникам о подозрении в совершении кражи, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: АЗС, вор, воровство, дорожный знак, металл, металлолом, Нацполиция, обокрали, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2024 в 19:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "37-летний мужчина и 41-летняя женщина обворовали АЗС, чтобы сдать награбленное на металлолом, сообщили в Нацполиции.".