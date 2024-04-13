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Хмарно, але тепло. Якою буде погода 14 квітня у Харкові та області

Суспільство 20:58   13.04.2024
Оксана Якушко
Хмарно, але тепло. Якою буде погода 14 квітня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 14 квітня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По області.

Мінлива хмарність.🌥

Без істотних опадів.🌤

Вітер південно-західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 7 – 12º тепла, вдень 17 – 22º.

По місту.

Мінлива хмарність.🌥

Без істотних опадів.🌤

Вітер південно-західний↗️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 10º тепла, вдень 18 – 20º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 20:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 квітня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".