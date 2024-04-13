Хмарно, але тепло. Якою буде погода 14 квітня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 14 квітня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
По області.
Мінлива хмарність.🌥
Без істотних опадів.🌤
Вітер південно-західний↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 7 – 12º тепла, вдень 17 – 22º.
По місту.
Мінлива хмарність.🌥
Без істотних опадів.🌤
Вітер південно-західний↗️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 8 – 10º тепла, вдень 18 – 20º.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз, Харків, Харьковская область, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 20:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 квітня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".