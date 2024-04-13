Облачно, но тепло. Какой будет погода 14 апреля в Харькове и области
Фото: Василь Голосный
Прогноз погоды на завтра, 14 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области.
Облачно с прояснениями.🌥
Без существенных осадков.
Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 12º тепла, днем 17 — 22º.
По городу.
Облачно с прояснениями.🌥
Без существенных осадков.
Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 10º тепла, днем 18 — 20º.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 20:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".