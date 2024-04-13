Облачно, но тепло. Какой будет погода 14 апреля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 14 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области.

Облачно с прояснениями.🌥

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 7 — 12º тепла, днем 17 — 22º.

По городу.

Облачно с прояснениями.🌥

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный↗️, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха: ночью 8 — 10º тепла, днем 18 — 20º.