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До +22, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 13 апреля

Общество 21:18   12.04.2024
Елена Нагорная
До +22, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 13 апреля Фото: Василий Голосный

В субботу, 13 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 19 до 21, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 тепла, днем — от 17 до 22.

Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 21:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 13 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков.".