До +22, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 13 апреля

В субботу, 13 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 19 до 21, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 5 до 10 тепла, днем — от 17 до 22.

Ветер северо-западный, 5 — 10 м/с.