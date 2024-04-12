Вчера жара в Харькове побила рекорд 1977 года: подробности
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
В Харькове вчера, 11 апреля, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +29,7 градуса тепла.
Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1977 году и составила она +25,4 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Напомним, температурный рекорд в Харькове был зафиксирован и 10 апреля. Столбики термометров поднялись до +28,2 градуса.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, погода, рекорд, температура, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вчера жара в Харькове побила рекорд 1977 года: подробности»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 13:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 11 апреля, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +29,7 градуса тепла.".