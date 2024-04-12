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Вчера жара в Харькове побила рекорд 1977 года: подробности

Общество 13:48   12.04.2024
Виктория Яковенко
Вчера жара в Харькове побила рекорд 1977 года: подробности Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

В Харькове вчера, 11 апреля, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +29,7 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1977 году и составила она +25,4 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Напомним, температурный рекорд в Харькове был зафиксирован и 10 апреля. Столбики термометров поднялись до +28,2 градуса.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера, 11 апреля, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +29,7 градуса тепла.".