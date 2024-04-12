Вчера жара в Харькове побила рекорд 1977 года: подробности

В Харькове вчера, 11 апреля, зафиксировали новый температурный рекорд – максимальная температура воздуха составила +29,7 градуса тепла.

Предыдущий максимум температуры в этот день фиксировали в 1977 году и составила она +25,4 градуса, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Напомним, температурный рекорд в Харькове был зафиксирован и 10 апреля. Столбики термометров поднялись до +28,2 градуса.