Вчорашня спека у Харкові побила рекорд 1977 року: подробиці
Фото: Харківський регіональний центр по гідрометеорології
У Харкові вчора, 11 квітня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +29,7 градуса тепла.
Попередній максимум температури цього дня фіксували у 1977 році і вона становила +25,4 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
Нагадаємо, температурний рекорд у Харкові зафіксували і 10 квітня. Стовпчики термометрів піднялися до +28,2 градуса.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 13:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора, 11 квітня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +29,7 градуса тепла.".