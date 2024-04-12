Вчорашня спека у Харкові побила рекорд 1977 року: подробиці

У Харкові вчора, 11 квітня, зафіксували новий температурний рекорд – максимальна температура повітря становила +29,7 градуса тепла.

Попередній максимум температури цього дня фіксували у 1977 році і вона становила +25,4 градуса, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

Нагадаємо, температурний рекорд у Харкові зафіксували і 10 квітня. Стовпчики термометрів піднялися до +28,2 градуса.