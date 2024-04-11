Трохи прохолодніше: прогноз погоди в Харкові та області на 12 квітня

У п’ятницю, 12 квітня, на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 11 до 13 градусів тепла, вдень – від 21 до 23, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 8 до 13 тепла, вдень – від 20 до 25.

Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с; вдень північно-західний, 5 – 10 м/с.

10 квітня, за даними Регіонального центру з гідрометеорології, у Харкові було встановлено черговий температурний рекорд – +28,2 градуса. Попередній максимум для цього дня був зафіксований у 1986 році, тоді стовпчики термометрів піднялися до +24,9 градуса.