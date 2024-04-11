Немного прохладнее: прогноз погоды в Харькове и области на 12 апреля

В пятницу, 12 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночная температура составит от 11 до 13 градусов тепла, днем — от 21 до 23, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 8 до 13 тепла, днем — от 20 до 25.

Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с; днем северо-западный, 5 — 10 м/с.

10 апреля, по данным Регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове был установлен очередной температурный рекорд — +28,2 градуса. Предыдущий максимум для этого дня был зафиксирован в 1986 году, тогда столбики термометров поднялись до +24,9 градуса.