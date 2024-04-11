Немного прохладнее: прогноз погоды в Харькове и области на 12 апреля
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 12 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночная температура составит от 11 до 13 градусов тепла, днем — от 21 до 23, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 8 до 13 тепла, днем — от 20 до 25.
Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с; днем северо-западный, 5 — 10 м/с.
10 апреля, по данным Регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове был установлен очередной температурный рекорд — +28,2 градуса. Предыдущий максимум для этого дня был зафиксирован в 1986 году, тогда столбики термометров поднялись до +24,9 градуса.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: апрель, жара, погода, прогноз, тепло, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 20:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 12 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков.".