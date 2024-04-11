Live
  • Чт 11.04.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.36

Немного прохладнее: прогноз погоды в Харькове и области на 12 апреля

Общество 20:58   11.04.2024
Елена Нагорная
Немного прохладнее: прогноз погоды в Харькове и области на 12 апреля Фото: Василий Голосный

В пятницу, 12 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночная температура составит от 11 до 13 градусов тепла, днем — от 21 до 23, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 8 до 13 тепла, днем — от 20 до 25.

Ветер ночью переменных направлений, 3 — 8 м/с; днем северо-западный, 5 — 10 м/с.

10 апреля, по данным Регионального центра по гидрометеорологии, в Харькове был установлен очередной температурный рекорд — +28,2 градуса. Предыдущий максимум для этого дня был зафиксирован в 1986 году, тогда столбики термометров поднялись до +24,9 градуса.

Читайте также: Сегодня 11 апреля: какой праздник и день в истории

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 11.04: ISW про наступление, атака на энергообъекты
Главные новости Харькова 11.04: ISW про наступление, атака на энергообъекты
11.04.2024, 20:43
Чтобы НАТО передало Patriot: Харьковский облсовет обратился к Зеленскому
Чтобы НАТО передало Patriot: Харьковский облсовет обратился к Зеленскому
11.04.2024, 21:29
Работа в Харькове: нужны водители, сварщики, бухгалтеры и грузчики
Работа в Харькове: нужны водители, сварщики, бухгалтеры и грузчики
11.04.2024, 16:38
Две ТЭЦ прекратили электроснабжение Харькова — Терехов об атаке РФ и графиках
Две ТЭЦ прекратили электроснабжение Харькова — Терехов об атаке РФ и графиках
11.04.2024, 19:44
По селу под Харьковом днем прилетела авиабомба: четверо пострадавших (фото)
По селу под Харьковом днем прилетела авиабомба: четверо пострадавших (фото)
11.04.2024, 19:09
Названы громады Харьковщины, из которых принудительно вывезут семьи с детьми
Названы громады Харьковщины, из которых принудительно вывезут семьи с детьми
11.04.2024, 18:35

Новости по теме:

19:45
Жара усиливается: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
20:07
Днем до +25 градусов: прогноз погоды в Харькове и области на 9 апреля
21:08
В Харькове и области потеплеет и распогодится: прогноз на 7 апреля
20:46
Похолодание, туман, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 6 апреля
21:14
В Харькове и части области возможен дождь — прогноз погоды на 4 апреля

Вы читали новость: «Немного прохладнее: прогноз погоды в Харькове и области на 12 апреля»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 20:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 12 апреля, на Харьковщине ожидается переменная облачность, без осадков.".