До +22, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 13 квітня

У суботу, 13 квітня, на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 19 до 21, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 5 до 10 тепла, вдень – від 17 до 22.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.