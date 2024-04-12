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До +22, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 13 квітня

Суспільство 21:18   12.04.2024
Олена Нагорна
До +22, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 13 квітня Фото: Василь Голосний

У суботу, 13 квітня, на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 19 до 21, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 5 до 10 тепла, вдень – від 17 до 22.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 21:18;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 13 квітня, на Харківщині очікується мінлива хмарність, без опадів".