Обстріл Олександрівки на Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)

Село Олександрівка Богодухівського району Харківської області обстріляли військові РФ о 14:20 15 травня, попередньо, з артилерії.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, пошкоджені два багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автомобілі. Прямим влучанням ворожого боєприпасу знищено магазин. Минулося без постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).