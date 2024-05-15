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Обстріл Олександрівки на Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)

Події 17:59   15.05.2024
Олена Нагорна
Обстріл Олександрівки на Харківщині: прокуратура показала наслідки (фото)

Село Олександрівка Богодухівського району Харківської області обстріляли військові РФ о 14:20 15 травня, попередньо, з артилерії.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, пошкоджені два багатоквартирні будинки, господарчі споруди, автомобілі. Прямим влучанням ворожого боєприпасу знищено магазин. Минулося без постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 17:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Олександрівка Богодухівського району Харківської області обстріляли військові РФ о 14:20 15 травня, попередньо, з артилерії".