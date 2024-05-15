Обстрел Александровки на Харьковщине: прокуратура показала последствия (фото)

Село Александровка Богодуховского района Харьковской области обстреляли военные РФ в 14:20 15 мая, предварительно, из артиллерии.

Как сообщают в областной прокуратуре, повреждены два многоквартирных дома, хозяйственные постройки, автомобили. Прямым попаданием вражеского боеприпаса уничтожен магазин. Обошлось без пострадавших.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).