Обстрел Александровки на Харьковщине: прокуратура показала последствия (фото)
Село Александровка Богодуховского района Харьковской области обстреляли военные РФ в 14:20 15 мая, предварительно, из артиллерии.
Как сообщают в областной прокуратуре, повреждены два многоквартирных дома, хозяйственные постройки, автомобили. Прямым попаданием вражеского боеприпаса уничтожен магазин. Обошлось без пострадавших.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: александровка, обстрел, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 17:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Александровка Богодуховского района Харьковской области обстреляли военные РФ в 14:20, предварительно, из артиллерии".