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Обстрел Александровки на Харьковщине: прокуратура показала последствия (фото)

Происшествия 17:59   15.05.2024
Елена Нагорная
Обстрел Александровки на Харьковщине: прокуратура показала последствия (фото)

Село Александровка Богодуховского района Харьковской области обстреляли военные РФ в 14:20 15 мая, предварительно, из артиллерии.

Как сообщают в областной прокуратуре, повреждены два многоквартирных дома, хозяйственные постройки, автомобили. Прямым попаданием вражеского боеприпаса уничтожен магазин. Обошлось без пострадавших.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 17:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Александровка Богодуховского района Харьковской области обстреляли военные РФ в 14:20, предварительно, из артиллерии".