Удары по Малой Даниловке и Купянску: пострадали пять человек (обновлено)

Последствия вражеских ударов по Харьковщине показали правоохранители.

«15 мая около 10:00 оккупанты сбросили КАБы на поселок Малая Даниловка. В результате вражеского обстрела получили ранения три женщины и мужчина. Все пострадавшие работают в амбулатории. Повреждены здание общежития и амбулатория», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что трем медикам была оказана амбулаторная помощь. Медсестру амбулатории госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу.

Под вражеский огонь попал и центр Купянска. В результате обстрела ранения получила 33-летняя местная жительница. Пострадавшую госпитализировали.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что по Купянску ударил вражеский FPV-дрон.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

Напомним, о «прилете» в поселке Малая Даниловка сообщал глава местной территориальной громады Александр Гололобов. До этого, о пусках КАБов по Харьковщине, предупредили в 09:24 в telegram Воздушных сил ВСУ.