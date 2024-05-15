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Удары по Малой Даниловке и Купянску: пострадали пять человек (обновлено)

Общество 13:10   15.05.2024
Виктория Яковенко
Удары по Малой Даниловке и Купянску: пострадали пять человек (обновлено) Фото: ГУНП в Харьковской области

Последствия вражеских ударов по Харьковщине показали правоохранители.

«15 мая около 10:00 оккупанты сбросили КАБы на поселок Малая Даниловка. В результате вражеского обстрела получили ранения три женщины и мужчина. Все пострадавшие работают в амбулатории. Повреждены здание общежития и амбулатория», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что трем медикам была оказана амбулаторная помощь. Медсестру амбулатории госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу.

Под вражеский огонь попал и центр Купянска. В результате обстрела ранения получила 33-летняя местная жительница. Пострадавшую госпитализировали.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что по Купянску ударил вражеский FPV-дрон.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, о «прилете» в поселке Малая Даниловка сообщал глава местной территориальной громады Александр Гололобов. До этого, о пусках КАБов по Харьковщине,  предупредили в 09:24 в telegram Воздушных сил ВСУ.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия вражеских ударов по Харьковщине показали правоохранители.".