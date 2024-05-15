Удары по Малой Даниловке и Купянску: пострадали пять человек (обновлено)
Последствия вражеских ударов по Харьковщине показали правоохранители.
«15 мая около 10:00 оккупанты сбросили КАБы на поселок Малая Даниловка. В результате вражеского обстрела получили ранения три женщины и мужчина. Все пострадавшие работают в амбулатории. Повреждены здание общежития и амбулатория», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что трем медикам была оказана амбулаторная помощь. Медсестру амбулатории госпитализировали с черепно-мозговой травмой в больницу.
Под вражеский огонь попал и центр Купянска. В результате обстрела ранения получила 33-летняя местная жительница. Пострадавшую госпитализировали.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что по Купянску ударил вражеский FPV-дрон.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
Напомним, о «прилете» в поселке Малая Даниловка сообщал глава местной территориальной громады Александр Гололобов. До этого, о пусках КАБов по Харьковщине, предупредили в 09:24 в telegram Воздушных сил ВСУ.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: полиция, пострадали, прокуратура, ранена, удары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удары по Малой Даниловке и Купянску: пострадали пять человек (обновлено)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия вражеских ударов по Харьковщине показали правоохранители.".