Удари по Малій Данилівці та Куп’янську: постраждали п’ять людей (оновлено)

Наслідки ворожих ударів по Харківщині показали правоохоронці.

«15 травня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на селище Мала Данилівка. Внаслідок ворожого обстрілу дістали поранення три цивільні жінки і чоловік. Всі постраждалі працюють в амбулаторії. Пошкоджені будівля гуртожитку та амбулаторія», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Голова ХОВА Олег Синегубов зазначив, що трьом медикам було надано амбулаторну допомогу. Медсестру амбулаторії госпіталізували із черепно-мозковою травмою до лікарні.

Під ворожий вогонь потрапив і центр Куп’янська. Внаслідок обстрілу поранення отримала 33-річна місцева жителька. Потерпілу шпиталізували.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що по Куп’янську вдарив ворожий FPV-дрон.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, про “приліт” у селищі Мала Данилівка повідомляв голова місцевої територіальної громади Олександр Гололобов. До цього, про пуски КАБів Харківщиною, попередили о 09:24 в telegram Повітряних сил ЗСУ.