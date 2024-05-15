Удари по Малій Данилівці та Куп’янську: постраждали п’ять людей (оновлено)
Наслідки ворожих ударів по Харківщині показали правоохоронці.
«15 травня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на селище Мала Данилівка. Внаслідок ворожого обстрілу дістали поранення три цивільні жінки і чоловік. Всі постраждалі працюють в амбулаторії. Пошкоджені будівля гуртожитку та амбулаторія», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Голова ХОВА Олег Синегубов зазначив, що трьом медикам було надано амбулаторну допомогу. Медсестру амбулаторії госпіталізували із черепно-мозковою травмою до лікарні.
Під ворожий вогонь потрапив і центр Куп’янська. Внаслідок обстрілу поранення отримала 33-річна місцева жителька. Потерпілу шпиталізували.
У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що по Куп’янську вдарив ворожий FPV-дрон.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.
Нагадаємо, про “приліт” у селищі Мала Данилівка повідомляв голова місцевої територіальної громади Олександр Гололобов. До цього, про пуски КАБів Харківщиною, попередили о 09:24 в telegram Повітряних сил ЗСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ворожих ударів по Харківщині показали правоохоронці.".