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Удари по Малій Данилівці та Куп’янську: постраждали п’ять людей (оновлено)

Суспільство 13:10   15.05.2024
Вікторія Яковенко
Удари по Малій Данилівці та Куп’янську: постраждали п’ять людей (оновлено) Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки ворожих ударів по Харківщині показали правоохоронці.

«15 травня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на селище Мала Данилівка. Внаслідок ворожого обстрілу дістали поранення три цивільні жінки і чоловік. Всі постраждалі працюють в амбулаторії. Пошкоджені будівля гуртожитку та амбулаторія», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Голова ХОВА Олег Синегубов зазначив, що трьом медикам було надано амбулаторну допомогу. Медсестру амбулаторії госпіталізували із черепно-мозковою травмою до лікарні.

Під ворожий вогонь потрапив і центр Куп’янська. Внаслідок обстрілу поранення отримала 33-річна місцева жителька. Потерпілу шпиталізували.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що по Куп’янську вдарив ворожий FPV-дрон.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, про “приліт” у селищі Мала Данилівка повідомляв голова місцевої територіальної громади Олександр Гололобов. До цього, про пуски КАБів Харківщиною, попередили о 09:24 в telegram Повітряних сил ЗСУ.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 13:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ворожих ударів по Харківщині показали правоохоронці.".