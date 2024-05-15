Вибух під Харковом: голова громади підтвердив “приліт”, є постраждалі

Голова Малоданілівської територіальної громади Олександр Гололобов о 10:10 ранку 15 травня повідомив про “приліт” та постраждалих.

“Приліт у Малій Данилівці. Є постраждалі. Будьте обережні!” – написав Гололобов у телеграмі.

Нагадаємо, про пуски КАБів по Харківщині попередили о 09:24 в телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

Слідом про загрозу атаки КАБами попередив начальник Дергачівської ДВА Вячеслав Задоренко.

“Мешканці міста Харків також прямуйте до укриття – ворожий КАБ у повітрі”, – поінформував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.