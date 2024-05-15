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Вибух під Харковом: голова громади підтвердив “приліт”, є постраждалі

Події 10:59   15.05.2024
Оксана Горун
Вибух під Харковом: голова громади підтвердив “приліт”, є постраждалі

Голова Малоданілівської територіальної громади Олександр Гололобов о 10:10 ранку 15 травня повідомив про “приліт” та постраждалих.

“Приліт у Малій Данилівці. Є постраждалі. Будьте обережні!” – написав Гололобов у телеграмі.

Нагадаємо, про пуски КАБів по Харківщині  попередили о 09:24 в телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

Слідом про загрозу атаки КАБами попередив начальник Дергачівської ДВА Вячеслав Задоренко.

“Мешканці міста Харків також прямуйте до укриття – ворожий КАБ у повітрі”, – поінформував начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 10:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданілівської територіальної громади Олександр Гололобов о 10:10 ранку 15 травня повідомив про “приліт” та постраждалих".