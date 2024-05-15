Взрыв под Харьковом: глава громады подтвердил «прилет», есть пострадавшие

Глава Малоданиловской территориальной громады Александр Гололобов в 10:10 утра 15 мая сообщил о «прилете» и пострадавших.

«Прилет в Малой Даниловке. Есть пострадавшие. Будьте осторожны!» — написал Гололобов в telegram.

Напомним, о пусках КАБов по Харьковщине, предупредили в 09:24 в telegram Воздушных сил ВСУ.

Следом об угрозе атаки КАБами предупредил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Жители города Харьков также направляйтесь к укрытию — вражеский КАБ в воздухе», — проинформировал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.