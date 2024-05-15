Взрыв под Харьковом: глава громады подтвердил «прилет», есть пострадавшие
Глава Малоданиловской территориальной громады Александр Гололобов в 10:10 утра 15 мая сообщил о «прилете» и пострадавших.
«Прилет в Малой Даниловке. Есть пострадавшие. Будьте осторожны!» — написал Гололобов в telegram.
Напомним, о пусках КАБов по Харьковщине, предупредили в 09:24 в telegram Воздушных сил ВСУ.
Следом об угрозе атаки КАБами предупредил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Жители города Харьков также направляйтесь к укрытию — вражеский КАБ в воздухе», — проинформировал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, малая даниловка, новости Харькова, прилет;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской территориальной громады Александр Гололобов в 10:10 утра 15 мая сообщил о «прилете» и пострадавших".