Десятки дронів та авто передав Київ харківській 92-й ОШБр (фото)
Фото: телеграм-канал Віталія Кличка
38 нових авто та 40 БпЛА передав Київ 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині.
Захисники зокрема отримають 20 дронів DJI Matrice 350 RTK та 20 Mavic 3, повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.
Також 92-й ОШБр передали 34 пікапи JAC T6 і чотири військові вантажівки Daewoo Novus.
“Гроші на автомобільну техніку та БпЛА виділили в рамках міської цільової програми «Захисник Києва». Цього року на оснащення 92-ї бригади столиця спрямувала вже 97 мільйонів гривень“, — написав Кличко.
Фото: телеграм-канал Віталія Кличка
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 15:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "38 нових авто та 40 БпЛА передав Київ 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині".