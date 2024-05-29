Десятки дронів та авто передав Київ харківській 92-й ОШБр (фото)

38 нових авто та 40 БпЛА передав Київ 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка, яка базується на Харківщині.

Захисники зокрема отримають 20 дронів DJI Matrice 350 RTK та 20 Mavic 3, повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко.

Також 92-й ОШБр передали 34 пікапи JAC T6 і чотири військові вантажівки Daewoo Novus.

“Гроші на автомобільну техніку та БпЛА виділили в рамках міської цільової програми «Захисник Києва». Цього року на оснащення 92-ї бригади столиця спрямувала вже 97 мільйонів гривень“, — написав Кличко.



Фото: телеграм-канал Віталія Кличка