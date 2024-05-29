Десятки дронов и авто передал Киев харьковской 92-й ОШБр (фото)

38 новых авто и 40 БпЛА передал Киев 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине.

Защитники в частности получат 20 дронов DJI Matrice 350 RTK и 20 Mavic 3, сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

Также 92-й ОШБр передали 34 пикапа JAC T6 и четыре военных грузовика Daewoo Novus.

«Деньги на автомобильную технику и БпЛА выделили в рамках городской целевой программы „Защитник Киева“. В этом году на оснащение 92-й бригады столица направила уже 97 миллионов гривен», — написал Кличко.



Фото: Telegram-канал Виталия Кличко