Десятки дронов и авто передал Киев харьковской 92-й ОШБр (фото)
Фото: Telegram-канал Виталия Кличко
38 новых авто и 40 БпЛА передал Киев 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине.
Защитники в частности получат 20 дронов DJI Matrice 350 RTK и 20 Mavic 3, сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
Также 92-й ОШБр передали 34 пикапа JAC T6 и четыре военных грузовика Daewoo Novus.
«Деньги на автомобильную технику и БпЛА выделили в рамках городской целевой программы „Защитник Киева“. В этом году на оснащение 92-й бригады столица направила уже 97 миллионов гривен», — написал Кличко.
Фото: Telegram-канал Виталия Кличко
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: авто, БПЛА, допомога, дрони, дроны, киев, кличко, помощь, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 15:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "38 новых авто и 40 БпЛА передал Киев 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко, которая базируется на Харьковщине".