Через удар КАБ по школі на Харківщині виникла пожежа – ДСНС (фото)

Рятувальники показали наслідки удару РФ по Курилівській громаді Куп’янського району на Харківщині.

За даними ДСНС України, 1 червня близько 06:00 ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади. Влучання були по навчальному закладу, будинку культури та приватному сектору.

У школі виникла пожежа площею 150 кв.м. Жертв і постраждалих немає, додали рятувальники.

До ліквідації наслідків були залучені рятувальники та медики ДСНС.