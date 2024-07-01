Через удар КАБ по школі на Харківщині виникла пожежа – ДСНС (фото)
Фото: ДСНС України
Рятувальники показали наслідки удару РФ по Курилівській громаді Куп’янського району на Харківщині.
За даними ДСНС України, 1 червня близько 06:00 ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади. Влучання були по навчальному закладу, будинку культури та приватному сектору.
У школі виникла пожежа площею 150 кв.м. Жертв і постраждалих немає, додали рятувальники.
До ліквідації наслідків були залучені рятувальники та медики ДСНС.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, КАБ, пожежа, удар, харківщина, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 13:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники показали наслідки удару РФ по Курилівській громаді Куп’янського району на Харківщині.".