Live
  • Пн 01.07.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.27

Через удар КАБ по школі на Харківщині виникла пожежа – ДСНС (фото)

Суспільство 13:14   01.07.2024
Вікторія Яковенко
Через удар КАБ по школі на Харківщині виникла пожежа – ДСНС (фото) Фото: ДСНС України

Рятувальники показали наслідки удару РФ по Курилівській громаді Куп’янського району на Харківщині.

За даними ДСНС України, 1 червня близько 06:00 ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади. Влучання були по навчальному закладу, будинку культури та приватному сектору.

У школі виникла пожежа площею 150 кв.м. Жертв і постраждалих немає, додали рятувальники.

До ліквідації наслідків були залучені рятувальники та медики ДСНС.

02
Фото: ДСНС України
03
Фото: ДСНС України

Читайте також: Вранці росіяни скинули КАБ на навчальний заклад на Харківщині – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Через удар КАБ по школі на Харківщині виникла пожежа – ДСНС (фото)
Через удар КАБ по школі на Харківщині виникла пожежа – ДСНС (фото)
01.07.2024, 13:14
Лебеді повернулися до Центрального парку Харкова (відео)
Лебеді повернулися до Центрального парку Харкова (відео)
01.07.2024, 12:36
Вночі пішли з дому: у Харкові шукають двох братів-підлітків (прикмети)
Вночі пішли з дому: у Харкові шукають двох братів-підлітків (прикмети)
01.07.2024, 12:07
Два дні РФ обстрілює село на Харківщині: знищені будинки, зникло світло (фото)
Два дні РФ обстрілює село на Харківщині: знищені будинки, зникло світло (фото)
01.07.2024, 11:30
Укриття для котів збудували прикордонники на Харківщині (відео)
Укриття для котів збудували прикордонники на Харківщині (відео)
01.07.2024, 11:00
«Ворог шукатиме нові «точки входу» в Харківську область» – ХОВА про фронт
«Ворог шукатиме нові «точки входу» в Харківську область» – ХОВА про фронт
01.07.2024, 11:13

Новини за темою:

19:42
Півтонну авіабомбу ФАБ-500 скинули на Нову пошту у Харкові (фото, відео)
11:25
Літня мешканка Харківщини втратила стопу, натрапивши на “пелюстку”
08:38
Вночі на Харківщині через обстріли горіли об’єкти торгівлі
11:24
Загинуло подружжя: подробиці підриву на Харківщині
07:21
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці “прильоту” (фото)

Ви читали новину: «Через удар КАБ по школі на Харківщині виникла пожежа – ДСНС (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники показали наслідки удару РФ по Курилівській громаді Куп’янського району на Харківщині.".