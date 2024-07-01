Из-за удара КАБ по школе на Харьковщине произошел пожар – ГСЧС (фото)

Спасатели показали последствия удара РФ по Куриловской громаде Купянского района Харьковщины.

По данным ГСЧС Украины, 1 июня около 06:00 враг сбросил авиационные бомбы на прифронтовый населенный пункт Куриловской громады. Попадания были по учебному заведению, зданию культуры и частному сектору.

В школе произошел пожар площадью 150 кв. м. Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.

К ликвидации последствий были привлечены спасатели и медики ГСЧС.