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Из-за удара КАБ по школе на Харьковщине произошел пожар – ГСЧС (фото)

Общество 13:14   01.07.2024
Виктория Яковенко
Из-за удара КАБ по школе на Харьковщине произошел пожар – ГСЧС (фото) Фото: ГСЧС Украины

Спасатели показали последствия удара РФ по Куриловской громаде Купянского района Харьковщины.

По данным ГСЧС Украины, 1 июня около 06:00 враг сбросил авиационные бомбы на прифронтовый населенный пункт Куриловской громады. Попадания были по учебному заведению, зданию культуры и частному сектору.

В школе произошел пожар площадью 150 кв. м. Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.

К ликвидации последствий были привлечены спасатели и медики ГСЧС.

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Фото: ГСЧС Украины
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Фото: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели показали последствия удара РФ по Куриловской громаде Купянского района Харьковщины.".