Из-за удара КАБ по школе на Харьковщине произошел пожар – ГСЧС (фото)
Фото: ГСЧС Украины
Спасатели показали последствия удара РФ по Куриловской громаде Купянского района Харьковщины.
По данным ГСЧС Украины, 1 июня около 06:00 враг сбросил авиационные бомбы на прифронтовый населенный пункт Куриловской громады. Попадания были по учебному заведению, зданию культуры и частному сектору.
В школе произошел пожар площадью 150 кв. м. Жертв и пострадавших нет, добавили спасатели.
К ликвидации последствий были привлечены спасатели и медики ГСЧС.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, КАБ, пожары, удар, харьковщина, школа;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели показали последствия удара РФ по Куриловской громаде Купянского района Харьковщины.".