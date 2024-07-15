В обленерго назвали, в яких районах Харківщини аварійно відключили світло

15 липня частково знеструмлені споживачі Лозівського та Куп’янського районів, а також в місті Харкові.

В АТ «Харківобленерго» пояснили, що у понеділок з 12:00 ввели аварійні відключення світла через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих атак. Знеструмлення триватимуть до стабілізації ситуації в енергомережі.