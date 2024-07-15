Live
  • Пн 15.07.2024
  • Харків  +37°С
  • USD 41.04
  • EUR 44.69

В обленерго назвали, в яких районах Харківщини аварійно відключили світло

Суспільство 13:39   15.07.2024
Вікторія Яковенко
В обленерго назвали, в яких районах Харківщини аварійно відключили світло Фото: АТ “Харківобленерго”

15 липня частково знеструмлені споживачі Лозівського та Куп’янського районів, а також в місті Харкові.

В АТ «Харківобленерго» пояснили, що у понеділок з 12:00 ввели аварійні відключення світла через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих атак. Знеструмлення триватимуть до стабілізації ситуації в енергомережі.

Читайте також: Аварійні відключення світла ввели на Харківщині – Укренерго

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
В обленерго назвали, в яких районах Харківщини аварійно відключили світло
В обленерго назвали, в яких районах Харківщини аварійно відключили світло
15.07.2024, 13:39
Аварійні відключення світла ввели на Харківщині – Укренерго
Аварійні відключення світла ввели на Харківщині – Укренерго
15.07.2024, 13:08
Розбомблені будинки у Харкові знесуть, щоб замість побудувати нові – Терехов
Розбомблені будинки у Харкові знесуть, щоб замість побудувати нові – Терехов
14.07.2024, 19:16
Ухилянт з Харківщини проведе у тюрмі три роки – прокуратура
Ухилянт з Харківщини проведе у тюрмі три роки – прокуратура
15.07.2024, 12:47
Спека у Харкові: коли прогнозують найважчий день тижня
Спека у Харкові: коли прогнозують найважчий день тижня
15.07.2024, 09:51
«Вибралися не всі» – окупант плаче після невдалого штурму Вовчанська (відео)
«Вибралися не всі» – окупант плаче після невдалого штурму Вовчанська (відео)
15.07.2024, 12:21

Новини за темою:


Ви читали новину: «В обленерго назвали, в яких районах Харківщини аварійно відключили світло»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 13:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 липня частково знеструмлені споживачі Лозівського та Куп’янського районів, а також в місті Харкові.".