В обленерго назвали, в яких районах Харківщини аварійно відключили світло
Фото: АТ “Харківобленерго”
15 липня частково знеструмлені споживачі Лозівського та Куп’янського районів, а також в місті Харкові.
В АТ «Харківобленерго» пояснили, що у понеділок з 12:00 ввели аварійні відключення світла через пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих атак. Знеструмлення триватимуть до стабілізації ситуації в енергомережі.
Читайте також: Аварійні відключення світла ввели на Харківщині – Укренерго
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 13:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 липня частково знеструмлені споживачі Лозівського та Куп’янського районів, а також в місті Харкові.".