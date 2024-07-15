В облэнерго назвали, в каких районах Харьковщины аварийно отключили свет

15 июля частично обесточены потребители Лозовского и Купянского районов, а также в городе Харькове.

В АО «Харьковоблэнерго» объяснили, что в понедельник с 12:00 ввели аварийные отключения света из-за повреждений энергообъектов вследствие вражеских атак. Обесточивание будет продолжаться до стабилизации ситуации в энергосети.