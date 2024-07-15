В облэнерго назвали, в каких районах Харьковщины аварийно отключили свет
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
15 июля частично обесточены потребители Лозовского и Купянского районов, а также в городе Харькове.
В АО «Харьковоблэнерго» объяснили, что в понедельник с 12:00 ввели аварийные отключения света из-за повреждений энергообъектов вследствие вражеских атак. Обесточивание будет продолжаться до стабилизации ситуации в энергосети.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварийно, график, облэнерго, отключение, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 июля частично обесточены потребители Лозовского и Купянского районов, а также в городе Харькове.".