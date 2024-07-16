Одна людина загинула, п’ять – поранені: наслідки обстрілів Харківщини (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу.
За даними Харківської обласної прокуратури, 15 липня внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська загинула жінка, двоє чоловіків отримали поранення.
Також вчора близько 23:00 війська РФ обстріляли село Кіндрашівка. Поранені 51-річні чоловік та жінка.
Орієнтовно о 23:30 ЗС РФ з авіації вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий: отримав тілесні ушкодження 39-річний чоловік.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
Читайте також: Синєгубов про нічні удари по Харківщині: горіли будинки, є поранені
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: авиация, обстріли, погиб, прокуратура, ранены, удар, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Одна людина загинула, п’ять – поранені: наслідки обстрілів Харківщини (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 10:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу.".