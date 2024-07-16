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Одна людина загинула, п’ять – поранені: наслідки обстрілів Харківщини (фото)

Події 10:39   16.07.2024
Вікторія Яковенко
Одна людина загинула, п’ять – поранені: наслідки обстрілів Харківщини (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу.

За даними Харківської обласної прокуратури, 15 липня внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська загинула жінка, двоє чоловіків отримали поранення.

Також вчора близько 23:00 війська РФ обстріляли село Кіндрашівка. Поранені 51-річні чоловік та жінка.

Орієнтовно о 23:30 ЗС РФ з авіації вдарили по селищу Купʼянськ-Вузловий: отримав тілесні ушкодження 39-річний чоловік.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 10:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу.".