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Один человек погиб, пять — ранены: последствия обстрелов Харьковщины (фото)

Происшествия 10:39   16.07.2024
Виктория Яковенко
Один человек погиб, пять — ранены: последствия обстрелов Харьковщины (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители показали последствия обстрелов Харьковщины за сутки.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 15 июля в результате вражеского обстрела Волчанска погибла женщина, двое мужчин получили ранения.

Также вчера около 23:00 войска РФ обстреляли село Кондрашовка. Ранены 51-летние мужчина и женщина.

Ориентировочно в 23:30 ВС РФ из авиации ударили по поселку Купянск-Узловой: получил телесные повреждения 39-летний мужчина.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 10:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия обстрелов Харьковщины за сутки.".