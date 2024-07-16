Один человек погиб, пять — ранены: последствия обстрелов Харьковщины (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители показали последствия обстрелов Харьковщины за сутки.
По данным Харьковской областной прокуратуры, 15 июля в результате вражеского обстрела Волчанска погибла женщина, двое мужчин получили ранения.
Также вчера около 23:00 войска РФ обстреляли село Кондрашовка. Ранены 51-летние мужчина и женщина.
Ориентировочно в 23:30 ВС РФ из авиации ударили по поселку Купянск-Узловой: получил телесные повреждения 39-летний мужчина.
Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 10:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия обстрелов Харьковщины за сутки.".