Світло відключатимуть у Харкові 27 липня: Харківобленерго повідомило, коли
Сьогодні, 27 липня, у Харкові діятиме графік погодинних відключень електрики, але не весь день.
“Шановні споживачі! Сьогодні, 27 липня, у Харкові та Харківській області графік погодинних відключень буде застосовуватися з 17:00 до 23:00”, – проінформувала пресслужба “Харківобленерго”.
Нагадаємо, з 27 липня графік відключень змінився. 12 черг залишилися незмінними, але час відключень змістили. Загалом протягом доби електрику планують відключати не менше ніж за шість годин.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, електрика, новини Харкова, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2024 в 11:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 27 липня, у Харкові діятиме графік погодинних відключень електрики, але не весь день".