Світло відключатимуть у Харкові 27 липня: Харківобленерго повідомило, коли

Сьогодні, 27 липня, у Харкові діятиме графік погодинних відключень електрики, але не весь день.

“Шановні споживачі! Сьогодні, 27 липня, у Харкові та Харківській області графік погодинних відключень буде застосовуватися з 17:00 до 23:00”, – проінформувала пресслужба “Харківобленерго”.

Нагадаємо, з 27 липня графік відключень змінився. 12 черг залишилися незмінними, але час відключень змістили. Загалом протягом доби електрику планують відключати не менше ніж за шість годин.