Свет будут отключать в Харькове 27 июля: Харьковоблэнерго сообщило, когда
Иллюстративное фото. Источник: АО «Харьковоблэнерго»
Сегодня, 27 июля, в Харькове будет действовать график почасовых отключений электричества, но не весь день.
«Уважаемые потребители! Сегодня, 27 июля, в Харькове и Харьковской области график почасовых отключений будет применяться с 17:00 до 23:00», — проинформировала пресс-служба «Харьковоблэнерго».
Напомним, с 27 июля график отключений изменился. 12 очередей остались прежними, но время отключений сместили. В целом в течение суток электричество планируют отключать не менее, чем по шесть часов.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, график, електрика, новости Харькова, отключения, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Свет будут отключать в Харькове 27 июля: Харьковоблэнерго сообщило, когда»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 11:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 27 июля, в Харькове будет действовать график почасовых отключений электричества, но не весь день".