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Свет будут отключать в Харькове 27 июля: Харьковоблэнерго сообщило, когда

Общество 11:30   27.07.2024
Оксана Горун
Свет будут отключать в Харькове 27 июля: Харьковоблэнерго сообщило, когда Иллюстративное фото. Источник: АО «Харьковоблэнерго»

Сегодня, 27 июля, в Харькове будет действовать график почасовых отключений электричества, но не весь день.

«Уважаемые потребители! Сегодня, 27 июля, в Харькове и Харьковской области график почасовых отключений будет применяться с 17:00 до 23:00», — проинформировала пресс-служба «Харьковоблэнерго».

Напомним, с 27 июля график отключений изменился. 12 очередей остались прежними, но время отключений сместили. В целом в течение суток электричество планируют отключать не менее, чем по шесть часов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2024 в 11:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 27 июля, в Харькове будет действовать график почасовых отключений электричества, но не весь день".