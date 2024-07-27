Свет будут отключать в Харькове 27 июля: Харьковоблэнерго сообщило, когда

Сегодня, 27 июля, в Харькове будет действовать график почасовых отключений электричества, но не весь день.

«Уважаемые потребители! Сегодня, 27 июля, в Харькове и Харьковской области график почасовых отключений будет применяться с 17:00 до 23:00», — проинформировала пресс-служба «Харьковоблэнерго».

Напомним, с 27 июля график отключений изменился. 12 очередей остались прежними, но время отключений сместили. В целом в течение суток электричество планируют отключать не менее, чем по шесть часов.