ЗС РФ під Вовчанськом використовують Starlink – ОТУВ “Харків”

Захисники Харківщини у зведенні 31 липня повідомили про дії армії РФ у районах Глибокого та Вовчанська, ситуацію на фронті та втрати окупантів.

“Основні зусилля противник зосередив у районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Поблизу Глибокого здійснює підготовку до наступальних дій, проводить детальну розвідку з використанням БпЛА, веде активний пошук особового складу та вогневих точок Сил оборони України. У Вовчанську провів перегрупування штурмових груп для підготовки до штурмових дій. Відмічено нарощування системи управління додатковим терміналом зв’язку “Starlink”, – повідомила пресслужба ОТУВ “Харків”.

Нагадаємо, ще в лютому 2024 року американський журнал “Defense One” провів розслідування та заявив про те, що війська країни-агресорки в Україні використовують систему супутникового зв’язку “Starlink” компанії Ілона Маска “SpaceX”. Тоді офіційний акаунт Starlink у соцмережі “X” заявив: “Starlink не працює в Росії, що означає, що сервіс не працюватиме в цій країні. SpaceX ніколи не продавала і не рекламувала Starlink в Росії, а також не постачала обладнання до Росії”. Втім, інформація про продаж “терміналів Маска” російськими інтернет-магазинами фігурувала як у місцевих, так і в західних ЗМІ. Російське видання “ComNews” писало, що сигнал Starlink дійсно недоступний у РФ, проте він є на тимчасово окупованих територіях України (у Криму, так званих “ЛНР” та “ДНР”, а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей), чим і користуються окупанти.

У зведенні за 31 липня ОТУВ “Харків” повідомило про шість боїв за минулу добу на Харківському напрямку та ще два – з початку поточної доби. Втрати ворога склали 105 людей убитими та пораненими. Також знищено 21 одиницю озброєння та техніки, 53 укриття особового складу ЗС РФ та один пункт зберігання боєприпасів.

“Також в операційній зоні ОТУ “Харків” підрозділами Повітряного командування “Схід” знищено 4 БпЛА типу “Shahed”, – доповнили захисники України.