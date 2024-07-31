ВС РФ под Волчанском используют Starlink — ОТГВ «Харьков»

Защитники Харьковщины в сводке 31 июля сообщили о действиях армии РФ в районах Глубокого и Волчанска, ситуации на фронте и потерях оккупантов.

«Основные усилия противник сосредоточил в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Вблизи Глубокого осуществляет подготовку к наступательным действиям, проводит детальную разведку с использованием БПЛА, ведет активный поиск личного состава и огневых точек сил обороны Украины. В Волчанске провел перегруппировку штурмовых групп для подготовки к штурмовым действиям. Отмечено наращивание системы управления дополнительным терминалом связи «Starlink», — сообщила пресс-служба ОТГВ «Харьков».

Напомним, еще в феврале 2024 года американский журнал «Defense One» провел расследование и заявил о том, что войска страны-агрессора в Украине используют систему спутниковой связи «Starlink» компании Илона Маска «SpaceX». Тогда официальный аккаунт Starlink в соцсети «X» заявил: «Starlink не работает в России, что означает, что сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не рекламировала Starlink в России, а также не поставляла оборудование в Россию». Впрочем, информация о продаже «терминалов Маска» российскими интернет-магазинами фигурировала как в местных, так и в западных СМИ. Российское издание «ComNews» писало, что сигнал Starlink действительно недоступен в РФ, однако он есть на временно оккупированных территориях Украины (в Крыму, так называемых «ЛНР» и «ДНР», а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей), чем и пользуются оккупанты.

В сводке за 31 июля ОТГВ «Харьков» сообщило о шести боях за минувшие сутки на Харьковском направлении и еще двух — с начала текущих суток. Потери врага составили 105 человек убитыми и ранеными. Также уничтожена 21 единица вооружения и техники, 53 укрытия личного состава ВС РФ и один пункт хранения боеприпасов.

«Также в операционной зоне ОТУ «Харьков» подразделениями Воздушного командования «Восток» уничтожено 4 БпЛА типа «Shahed», — дополнили защитники Украины.