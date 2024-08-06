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8-місячна дитина постраждала через удар по центру Харкова – поліція (фото)

Події 13:35   06.08.2024
Вікторія Яковенко
8-місячна дитина постраждала через удар по центру Харкова – поліція (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Внаслідок удару по Харкову вранці 6 серпня постраждали вісім людей: 6 жінок, чоловік та восьмимісячна дитина.

«6 серпня близько 9:50 до поліції росіяни вдарили по центру Харкова, попередньо, ракетою «Іскандер». Зазнали руйнувань будівлі, поліклініка, пошкоджені фасади, вікна житлових будинків, щонайменше 25 цивільних автомобілів», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 09:52 ранку 6 серпня. Мер міста Ігор Терехов поінформував про приліт центральним районом, а потім – про пошкодження будівлі поліклініки. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про завали, під якими можуть перебувати інші постраждалі. За даними мера Ігоря Терехова, окрім будівлі поліклініки, в епіцентрі вибуху опинилися лікарня, виш та гуртожиток. РФ вдарила “Іскандером”, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Серпня 2024 в 13:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару по Харкову вранці 6 серпня постраждали вісім людей: 6 жінок, чоловік та восьмимісячна дитина.".