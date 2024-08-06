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8-месячный ребенок пострадал из-за удара по центру Харькова – полиция (фото)

Происшествия 13:35   06.08.2024
Виктория Яковенко
8-месячный ребенок пострадал из-за удара по центру Харькова – полиция (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

В результате удара по Харькову утром 6 августа пострадали восемь человек: 6 женщин, мужчина и восьмимесячный ребенок.

«6 августа около 9:50 в полицию россияне ударили по центру Харькова, предварительно ракетой «Искандер». Разрушены здания, поликлиника, повреждены фасады, окна жилых домов, по меньшей мере 25 гражданских автомобилей», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 09:52 утра 6 августа. Мэр города Игорь Терехов проинформировал о прилете по центральному району, а затем — о повреждении здания поликлиники. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о завалах, под которыми могут находиться пострадавшие. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания поликлиники, в эпицентре взрыва оказались больница, вуз и общежитие. РФ ударила «Искандером», сообщали в Харьковской областной прокуратуре.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 августа 2024 в 13:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара по Харькову утром 6 августа пострадали восемь человек: 6 женщин, мужчина и восьмимесячный ребенок.".