8-месячный ребенок пострадал из-за удара по центру Харькова – полиция (фото)

В результате удара по Харькову утром 6 августа пострадали восемь человек: 6 женщин, мужчина и восьмимесячный ребенок.

«6 августа около 9:50 в полицию россияне ударили по центру Харькова, предварительно ракетой «Искандер». Разрушены здания, поликлиника, повреждены фасады, окна жилых домов, по меньшей мере 25 гражданских автомобилей», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 09:52 утра 6 августа. Мэр города Игорь Терехов проинформировал о прилете по центральному району, а затем — о повреждении здания поликлиники. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о завалах, под которыми могут находиться пострадавшие. По данным мэра Игоря Терехова, кроме здания поликлиники, в эпицентре взрыва оказались больница, вуз и общежитие. РФ ударила «Искандером», сообщали в Харьковской областной прокуратуре.