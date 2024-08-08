Генштаб вперше за довгий час не повідомив про авіаудари по Харківщині
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 8 серпня констатував меншу кількість атак на фронті в Україні, ніж зазвичай, а також відсутність авіаударів по Харківській області.
“На Харківському напрямку кількість атак за добу зросла до трьох. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Вовчанська та Тихого. На Куп’янському напрямку відбулося п’ять спроб росіян просунутись поблизу Петропавлівки, Колісниківки та у бік Новоосинового“, – повідомили в Генштабі ЗСУ.
У списку населених пунктів, по яких протягом доби наносили авіаудари ЗС РФ, немає сіл і міст Харківщини. Також Генштаб повідомив, що загалом на фронті в Україні зафіксували 96 бойових зіткнень – менше, ніж упродовж тривалого проміжку часу, коли боїв було стабільно суттєво більше сотні.
Захисники України поінформували про втрати ворога.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, купянское направление, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 08:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 8 серпня констатував меншу кількість атак на фронті в Україні, ніж зазвичай, а також відсутність авіаударів по Харківській області".