Генштаб впервые за долгое время не сообщил об авиаударах по Харьковщине
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 августа констатировал меньшее количество атак на фронте в Украине, чем обычно, а также — отсутствие авиаударов по Харьковской области.
«На Харьковском направлении количество атак в сутки возросло до трех. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Волчанска и Тихого. На Купянском направлении было пять попыток россиян продвинуться вблизи Петропавловки, Колесниковки и в сторону Новоосинового», — сообщили в Генштабе ВСУ.
В списке населенных пунктов, по которым в течение суток наносили авиаудары ВС РФ нет сел и городов Харьковщины. Также Генштаб сообщил, что в целом на фронте в Украине зафиксировали 96 боевых столкновений — меньше, чем на протяжении длительного периода времени, когда боев было стабильно существенно более сотни.
Защитники Украины проинформировали о потерях врага.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 августа констатировал меньшее количество атак на фронте в Украине, чем обычно, а также — отсутствие авиаударов по Харьковской области".