Генштаб впервые за долгое время не сообщил об авиаударах по Харьковщине

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 8 августа констатировал меньшее количество атак на фронте в Украине, чем обычно, а также — отсутствие авиаударов по Харьковской области.

«На Харьковском направлении количество атак в сутки возросло до трех. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Волчанска и Тихого. На Купянском направлении было пять попыток россиян продвинуться вблизи Петропавловки, Колесниковки и в сторону Новоосинового», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В списке населенных пунктов, по которым в течение суток наносили авиаудары ВС РФ нет сел и городов Харьковщины. Также Генштаб сообщил, что в целом на фронте в Украине зафиксировали 96 боевых столкновений — меньше, чем на протяжении длительного периода времени, когда боев было стабильно существенно более сотни.

Защитники Украины проинформировали о потерях врага.