Зарізав волонтера в Харкові: Верховний суд підтвердив вирок убивці

13 років за ґратами проведе 39-річний чоловік за вбивство волонтера реабілітаційного центру у Харкові влітку 2018 року. Крапку у справі поставив Верховний суд.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, чоловік під дією наркотиків прийшов до своїх батьків із вимогою дати йому 10 тисяч доларів та ключі від сімейного авто, оскільки заборгував кредиторам великі суми. Агресор погрожував спалити квартиру, якщо йому відмовлять.

Злякавшись, батьки зателефонували старшому синові – керівнику реабілітаційного центру, щоб той попросив волонтерів приїхати та заспокоїти брата.

“Приїзд волонтерів не заспокоїв чоловіка. Навпаки, він дістав розкладний ніж і став погрожувати їм. Коли один з волонтерів підійшов ближче, зловмисник вдарив його ножем у грудну клітину — потерпілий помер на місці“, – розповіли у прокуратурі.

Під час судового розгляду обвинувачений свою провину не визнавав і висував різні версії, намагаючись виправдати себе. Його захист наполягав, що чоловік оборонявся, оскільки його нібито хотіли незаконно позбавити волі та помістити до реабілітаційного центру на лікування, а вбивство сталося випадково.

Суд першої інстанції призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 115 ККУ), але захист оскаржив цей вирок у судах апеляційної та касаційної інстанцій, мотивуючи тим, що у діях обвинуваченого відсутній склад злочину.

Верховний суд своєю постановою залишив без змін вирок першої інстанції. Вона набула чинності з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.