Зарезал волонтера в Харькове: Верховный суд подтвердил приговор убийце

13 лет за решеткой проведет 39-летний мужчина за убийство волонтера реабилитационного центра в Харькове летом 2018 года. Точку в деле поставил Верховный суд.

Как сообщают в областной прокуратуре, мужчина под действием наркотиков пришел к своим родителям с требованием дать ему 10 тысяч долларов и ключи от семейного авто, поскольку задолжал кредиторам большие суммы. Агрессор угрожал сжечь квартиру, если ему откажут.

Испугавшись, родители позвонили старшему сыну — руководителю реабилитационного центра, чтобы тот попросил волонтеров приехать и успокоить брата.

«Приезд волонтеров не успокоил мужчину. Наоборот, он достал раскладной нож и стал угрожать им. Когда один из волонтеров подошел ближе, злоумышленник ударил его ножом в грудную клетку — потерпевший скончался на месте», — рассказали в прокуратуре.

Во время судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признавал и выдвигал различные версии, пытаясь себя оправдать. Его защита настаивала, что мужчина оборонялся, поскольку его якобы хотели незаконно лишить свободы и поместить в реабилитационный центр на лечение, а убийство произошло случайно.

Суд первой инстанции назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УКУ), но защита обжаловала этот приговор в судах апелляционной и кассационной инстанций, мотивируя тем, что в действиях обвиняемого отсутствует состав преступления.

Верховный суд своим постановлением оставил без изменений приговор первой инстанции. Оно вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.