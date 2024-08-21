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Безробітний мешканець Безлюдівки безплатно «зливав» ворогу локації ППО Харкова

Суспільство 12:25   21.08.2024
Олена Нагорна
Безробітний мешканець Безлюдівки безплатно «зливав» ворогу локації ППО Харкова

До суду передали справу 30-річного мешканця селища Безлюдівка Харківського району, який передавав представнику російської спецслужби локації Сил оборони та зокрема підрозділів ППО.

Чоловік почав спілкуватися з представником ФСБ РФ у телеграмі наприкінці 2023 року. Він об’їжджав передмістя Харкова, приховано фіксував місцеперебування українських захисників та відправляв дані ворогові – для прицільного вогневого ураження, повідомляють в обласній прокуратурі.

Гроші за це безробітний мешканець Безлюдівки не отримував. Крім того, він не приховував своїх даних. Фігурант навіть надіслав співробітникові ФСБ РФ повістку, яку йому вручили представники ТЦК.

Зловмисника затримали на початку травня 2024 року. Він перебуває під вартою. Обвинуваченого судитимуть у Харківському районному суді області за фактом держзради, скоєної в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічний термін із конфіскацією майна.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 12:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу 30-річного мешканця селища Безлюдівка Харківського району, який передавав представнику російської спецслужби локації Сил оборони та зокрема підрозділів ППО.".