Особливо цінні землі під Харковом за чверть мільярда хочуть забрати у ТОВ
Прокуратура у суді вимагатиме повернення державі особливо цінних земель історико-культурного призначення поблизу селища Пісочин Харківського району площею близько 46 гектарів та вартістю майже 250 мільйонів гривень.
У 2007 році згідно з розпорядженням Харківської РДА 28 громадянам видали держакти на право власності на землю для ведення особистого господарства. Надалі ці ділянки були відчужені на користь ТОВ та об’єднані, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Археологічним дослідженням було встановлено, що на вказаній ділянці частково знаходиться об’єкт культурної спадщини – пам’ятка археології місцевого значення «Кургани (у кількості шести одиниць)».
«Надання земель історико-культурного призначення із розташованою на них пам’яткою археології у приватну власність прямо заборонено законодавством у сфері охорони культурної спадщини. Враховуючи викладене, окружною прокуратурою внесено до Господарського суду Харківської області позовну заяву про повернення зазначених земель державі. Наразі відкрито провадження у справі», — повідомили у відомстві.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура у суді вимагатиме повернення державі особливо цінних земель історико-культурного призначення поблизу селища Пісочин Харківського району площею близько 46 гектарів та вартістю майже 250 мільйонів гривень.".