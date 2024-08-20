Особо ценные земли под Харьковом за четверть миллиарда хотят забрать у ООО
Прокуратура в суде будет требовать возвращения государству особо ценных земель историко-культурного назначения вблизи поселка Песочин Харьковского района площадью около 46 гектаров и стоимостью почти 250 миллионов гривен.
В 2007 году согласно распоряжению Харьковской РГА 28 гражданам выдали госакты на право собственности на землю для ведения личного хозяйства. В дальнейшем эти участки были отчуждены в пользу ООО и объединены, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Археологическим исследованием было установлено, что на указанном участке частично находится объект культурного наследия — памятник археологии местного значения «Курганы (в количестве шести единиц)».
«Предоставление земель историко-культурного назначения с расположенным на них памятником археологии в частную собственность прямо запрещено законодательством в сфере охраны культурного наследия. Учитывая изложенное, окружной прокуратурой внесено в Хозяйственный суд Харьковской области исковое заявление о возвращении указанных земель государству. Открыто производство по делу», — сообщили в ведомстве.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: земли, земля, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 20 августа 2024 в 12:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура в суде будет требовать возвращения государству особо ценных земель историко-культурного назначения вблизи поселка Песочин Харьковского района площадью около 46 гектаров и стоимостью почти 250 миллионов гривен.".