Особо ценные земли под Харьковом за четверть миллиарда хотят забрать у ООО

Прокуратура в суде будет требовать возвращения государству особо ценных земель историко-культурного назначения вблизи поселка Песочин Харьковского района площадью около 46 гектаров и стоимостью почти 250 миллионов гривен.

В 2007 году согласно распоряжению Харьковской РГА 28 гражданам выдали госакты на право собственности на землю для ведения личного хозяйства. В дальнейшем эти участки были отчуждены в пользу ООО и объединены, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Археологическим исследованием было установлено, что на указанном участке частично находится объект культурного наследия — памятник археологии местного значения «Курганы (в количестве шести единиц)».

«Предоставление земель историко-культурного назначения с расположенным на них памятником археологии в частную собственность прямо запрещено законодательством в сфере охраны культурного наследия. Учитывая изложенное, окружной прокуратурой внесено в Хозяйственный суд Харьковской области исковое заявление о возвращении указанных земель государству. Открыто производство по делу», — сообщили в ведомстве.