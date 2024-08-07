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Землю в курортной зоне за 3 млн грн отобрали у лже-фермеров на Харьковщине

Общество 11:39   07.08.2024
Оксана Горун
Землю в курортной зоне за 3 млн грн отобрали у лже-фермеров на Харьковщине

Прокуратура отсудила 14 га земли на территории Печенежской громады у частных владельцев. Те получили землю в курортной зоне в собственность бесплатно — по льготной процедуре, якобы для ведения фермерского хозяйства.

«В 2016 году ГУ Госгеокадастра в Харьковской области безвозмездно передано в частную собственность двух человек по земельному участку для ведения фермерского хозяйства, расположенному на территории Чугуевского района (тогда Печенежского района) Харьковской области. Указанная передача состоялась незаконно, ведь соответствующие физические лица не намеревались заниматься фермерским хозяйством, а только воспользовались льготной процедурой для получения соответствующих земельных участков бесплатно в частную собственность. Кроме того, площадь соответствующих земельных участков была больше, чем это было предусмотрено действующими нормами законодательства», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Прокуроры судились за эту землю с 2019 года. Тогда подали два иска, и суды первой инстанции удовлетворили их еще в 2020-м и начале 2021-го. Однако владельцы земли, пока шли разбирательства, продолжали «химичить».

«Ответчики по судебным делам с целью уклонения от исполнения решения суда, которое, очевидно, будет не в их пользу, заключили договор мены, согласно которому обменялись соответствующими участками», — пояснили прокуроры.

Когда решения судов вступили в силу, а кассационная инстанция их пересмотрела, Чугуевская окружная прокуратура предъявила «лже-фермерам» еще один иск, чтобы вернуть землю в собственность Печенежского поссовета.

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«Прокуратура доказывала, что соответствующий договор мены заключен с целью уклонения от исполнения решения суда и, соответственно, земельные участки необходимо вернуть в собственность громады, как такие, которые с самого начала выбыли из собственности государства незаконно», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Хозяйственный суд Харьковской области поддержал позицию обвинения. Иск удовлетворили. Стоимость участков, площадью 14 га, которые вернут громаде, оценивают в 3 млн грн.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура отсудила 14 га земли на территории Печенежской громады у частных владельцев. Те получили землю в курортной зоне в собственность бесплатно — по льготной процедуре, якобы для ведения фермерского хозяйства".