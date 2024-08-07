Землю в курортній зоні за 3 млн грн відібрали у лжефермерів на Харківщині

Прокуратура відсудила 14 га землі на території Печенізької громади у приватних власників. Ті отримали землю в курортній зоні у власність безплатно – за пільговою процедурою, нібито для ведення фермерського господарства.

“У 2016 році ГУ Держгеокадастру у Харківській області безоплатно передано у приватну власність двох осіб по земельній ділянці для ведення фермерського господарства, розташованих на території Чугуївського району (на той час Печенізького району) Харківської області. Вказана передача відбулась незаконно, адже відповідні фізичні особи не мали намір займатись фермерським господарством, а лише скористались пільговою процедурою для отримання відповідних земельних ділянок безоплатно у приватну власність. Крім того, площа відповідних земельних ділянок була більше, ніж це було передбачено чинними нормами законодавства”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори судилися за цю землю із 2019 року. Тоді подали два позови, й суди першої інстанції задовольнили їх ще у 2020-му та на початку 2021-го. Однак власники землі, доки йшли розгляди, продовжували “хімічити”.

“Відповідачі у судових справах з метою ухилення від виконання рішення суду, яке вочевидь буде не на їх користь, уклали договір міни, відповідно до якого обмінялись відповідними ділянками”, – пояснили прокурори.

Коли рішення судів набули чинності, а касаційна інстанція їх переглянула, Чугуївська окружна прокуратура пред’явила “лжефермерам” ще один позов, щоб повернути землю до власності Печенізької селищної ради.

“Прокуратура доводила, що відповідний договір міни укладено з метою ухилення від виконання рішення суду та, відповідно, земельні ділянки необхідно повернути у власність громади, як такі що із самого початку вибули з власності держави незаконно”, – зазначили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Господарський суд Харківської області підтримав обвинувачення. Позов задовольнили. Вартість ділянок, площею 14 га, які повернуть громаді, оцінюють у 3 млн грн.