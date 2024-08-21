Безработный житель Безлюдовки бесплатно «сливал» врагу локации ПВО Харькова

В суд передали дело 30-летнего жителя поселка Безлюдовка Харьковского района, который передавал представителю российской спецслужбы локации Сил обороны и в частности подразделений ПВО.

Мужчина начал общаться с представителем ФСБ РФ в Telegram в конце 2023 года. Он объезжал пригород Харькова, скрыто фиксировал местонахождение украинских защитников и отправлял данные врагу — для прицельного огневого поражения, сообщают в областной прокуратуре.

Деньги за это безработный житель Безлюдовки не получал. Кроме того, он не скрывал свои данные. Фигурант даже прислал сотруднику ФСБ РФ повестку, которую ему вручили представители ТЦК.

Злоумышленника задержали в начале мая 2024 года. Он находится под стражей. Обвиняемого будут судить в Харьковском районном суде области по факту госизмены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ). Ему грозит 15 лет лишения свободы или пожизненный срок с конфискацией имущества.

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