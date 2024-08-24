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Окупанти вдарили по Куп’янщині: постраждали чотири жінки

Події 13:02   24.08.2024
Вікторія Яковенко
Окупанти вдарили по Куп’янщині: постраждали чотири жінки

Близько 12:00 ЗС РФ вдарили по селу Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.

«Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждали чотири цивільні жінки, госпіталізовані до медичного закладу. Ліквідація наслідків триває», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 13:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:00 ЗС РФ вдарили по селу Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.".