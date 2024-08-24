Окупанти вдарили по Куп’янщині: постраждали чотири жінки
Близько 12:00 ЗС РФ вдарили по селу Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.
«Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждали чотири цивільні жінки, госпіталізовані до медичного закладу. Ліквідація наслідків триває», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:00 ЗС РФ вдарили по селу Новоосинове Куп’янського району на Харківщині.".