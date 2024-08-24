Загинули двоє чоловіків, постраждали три жінки – ХОВА про добу на Харківщині

Про наслідки обстрілів Харківщини за добу, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Вже 24 серпня армія РФ близько 01:06 вдарила по Куп’янську. Внаслідок обстрілу горів дах будинку.

23 серпня через обстріл селища Куп’янськ-Вузловий був пошкоджений будинок. Загинули двоє чоловіків віком 51 та 58 років. Постраждали три жінки 45, 63, 85 років, розповів Синєгубов.

Крім цього, під обстрілами були Нова Козача, Одноробівка, Кучерівка, Орішанка, Новоосинове. Внаслідок ударів сталася низка пожеж – горіли будинки, гараж, трава та ліс.