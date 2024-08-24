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Загинули двоє чоловіків, постраждали три жінки – ХОВА про добу на Харківщині

Події 08:56   24.08.2024
Вікторія Яковенко
Загинули двоє чоловіків, постраждали три жінки – ХОВА про добу на Харківщині Фото: Олег Синєгубов

Про наслідки обстрілів Харківщини за добу, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Вже 24 серпня армія РФ близько 01:06 вдарила по Куп’янську. Внаслідок обстрілу горів дах будинку.

23 серпня через обстріл селища Куп’янськ-Вузловий був пошкоджений будинок. Загинули двоє чоловіків віком 51 та 58 років. Постраждали три жінки 45, 63, 85 років, розповів Синєгубов.

Крім цього, під обстрілами були Нова Козача, Одноробівка, Кучерівка, Орішанка, Новоосинове. Внаслідок ударів сталася низка пожеж – горіли будинки, гараж, трава та ліс.

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Фото: Олег Синєгубов
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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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Загинули двоє чоловіків, постраждали три жінки – ХОВА про добу на Харківщині
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 08:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки обстрілів Харківщини за добу, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".