Погибли двое мужчин, пострадали три женщины – ХОВА о сутках на Харьковщине
Фото: Олег Синегубов
О последствиях обстрелов Харьковщины за сутки, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Уже 24 августа армия РФ около 01:06 ударила по Купянску. В результате обстрела горела крыша дома.
23 августа из-за обстрела поселка Купянск-Узловой был поврежден дом. Погибли двое мужчин в возрасте 51 и 58 лет. Пострадали три женщины 45, 63, 85 лет, рассказал Синегубов.
Кроме этого, под обстрелами были Новая Казачья, Одноробовка, Кучеровка, Орешанка, Новоосиново. В результате ударов произошел ряд пожаров – горели дома, гараж, трава и лес.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, погибли, пострадали, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 08:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов Харьковщины за сутки, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".