Погибли двое мужчин, пострадали три женщины – ХОВА о сутках на Харьковщине

О последствиях обстрелов Харьковщины за сутки, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Уже 24 августа армия РФ около 01:06 ударила по Купянску. В результате обстрела горела крыша дома.

23 августа из-за обстрела поселка Купянск-Узловой был поврежден дом. Погибли двое мужчин в возрасте 51 и 58 лет. Пострадали три женщины 45, 63, 85 лет, рассказал Синегубов.

Кроме этого, под обстрелами были Новая Казачья, Одноробовка, Кучеровка, Орешанка, Новоосиново. В результате ударов произошел ряд пожаров – горели дома, гараж, трава и лес.