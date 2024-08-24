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Погибли двое мужчин, пострадали три женщины – ХОВА о сутках на Харьковщине

Происшествия 08:56   24.08.2024
Виктория Яковенко
Погибли двое мужчин, пострадали три женщины – ХОВА о сутках на Харьковщине Фото: Олег Синегубов

О последствиях обстрелов Харьковщины за сутки, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Уже 24 августа армия РФ около 01:06 ударила по Купянску. В результате обстрела горела крыша дома.

23 августа из-за обстрела поселка Купянск-Узловой был поврежден дом. Погибли двое мужчин в возрасте 51 и 58 лет. Пострадали три женщины 45, 63, 85 лет, рассказал Синегубов.

Кроме этого, под обстрелами были Новая Казачья, Одноробовка, Кучеровка, Орешанка, Новоосиново. В результате ударов произошел ряд пожаров – горели дома, гараж, трава и лес.

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Фото: Олег Синегубов
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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 08:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов Харьковщины за сутки, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".