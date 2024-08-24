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27 боев произошло на Харьковщине за сутки: данные Генштаба на утро

Общество 08:16   24.08.2024
Виктория Яковенко
27 боев произошло на Харьковщине за сутки: данные Генштаба на утро Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении за прошедшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск произошли семь боев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении количество боев составило 20. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки.

Кроме этого, противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Кругляковка, Новоосиново и Богуславка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 08:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении за прошедшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск произошли семь боев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".