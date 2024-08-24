27 боев произошло на Харьковщине за сутки: данные Генштаба на утро

На Харьковском направлении за прошедшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск произошли семь боев, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении количество боев составило 20. Силы обороны отбивали атаки врага в районах Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки.

Кроме этого, противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Кругляковка, Новоосиново и Богуславка.