Войска РФ продвинулись в районе Волчанска – ISW не подтверждает

На севере Харьковщины по состоянию на 23 августа никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было, сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Российский блогер заявил, что войска РФ недавно продвинулись к северо-востоку от Волчанска, хотя ISW не видел подтверждения этого заявления. Российские блогеры опубликовали кадры последствий якобы неудачного украинского механизированного наступления возле Глубокого и заявили, что российские войска уничтожили до трех украинских бронемашин в этом районе. Российский блогер заявил, что небольшие украинские пехотные группы также регулярно атакуют возле Огурцового и Гатища, но не продвигаются в этом районе», — рассказали аналитики.

Заявляется, что спикер ОТГВ «Харьков» заявил, что оккупанты перебросили некоторые подразделения с Харьковщины в Курскую область, однако у врага есть достаточно живой силы в этом районе. Саранцев добавил: есть данные, что противник может перебрасывать дополнительные резервы на Харьковское направление, но украинским войскам необходимо уточнить эту информацию.

«Глава оккупационной администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска контролируют около 50 населенных пунктов в Харьковской области, а 57 населенных пунктов по всей Харьковской области полностью находятся в районах, где ISW наблюдает российские наступления. Ганчев заявил, что 13–14 населенных пунктов являются частью нынешней российской «санитарной зоны» на севере области», – добавили в ISW.