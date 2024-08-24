Війська РФ просунулись в районі Вовчанська – ISW не підтверджує
На півночі Харківщини станом на 23 серпня жодних підтверджених змін на лінії фронту не було, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
«Російський блогер заявив, що війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Вовчанська, хоча ISW не бачив підтвердження цієї заяви. Російські блогери опублікували кадри наслідків нібито невдалого українського механізованого наступу біля Глибокого і заявили, що російські війська знищили до трьох українських бронемашин у цьому районі. Російський блогер заявив, що невеликі українські піхотні групи також регулярно атакують біля Огірцевого та Гатища, але не просуваються в цьому районі», – розповіли аналітики.
Зазначається, що речник ОТУВ «Харків» заявив, що окупанти перекинули деякі підрозділи з Харківщини в Курську область, однак у ворога є досить живої сили у цьому районі. Саранцев додав: є дані, що супротивник може перекидати додаткові резерви на Харківський напрямок, але українським військам необхідно уточнити цю інформацію.
«Голова окупаційної адміністрації Харківської області Віталій Ганчев заявив, що російські війська контролюють близько 50 населених пунктів у Харківській області, а 57 населених пунктів по всій Харківській області повністю перебувають у районах, де ISW спостерігає російські наступи. Ганчев заявив, що 13–14 населених пунктів є частиною нинішньої російської «санітарної зони» на півночі області», – додали в ISW.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, аналитики, вовчанськ, ОТГВ "Харьков", продвижение, север, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 07:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини станом на 23 серпня жодних підтверджених змін на лінії фронту не було, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).".