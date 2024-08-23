РФ провела «суттєву передислокацію» підрозділів з Харківщини на Курщину – ISW
Російське військове командування направило значну частину підрозділів, які спочатку були призначені для участі в «наступі на півночі Харківщини», на оборону в Курську область, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
«Російське опозиційне видання «Нова газета» повідомило 19 серпня, що звернення родичів у російських соціальних мережах, повідомлення про зниклих безвісти солдатів та оцінки OSINT вказують на те, що Росія направила до Курської області підрозділи наступних підрозділів: 17-й та 18-й й батальйони 488-го мотострілецького полку, 252-й мотострілецький полк, 31-й батальйон 102-го мотострілецького полку, 9-й мотострілецький полк, 143-й мотострілковий полк, чеченські підрозділи спецназу «Ахмат», 22-й мотострілецький полк, 44-й АК, Ленінградський військовий округ, бригада «П’ятнашка» ДНР, 3-й розвідувально-штурмовий загін «Олег Мамієв» 60-ї мотострілецької бригади «Ветерани» та штурмовий загін «Відважні» (Російський добровольчий корпус), невказані добровольчі формування БАРС та 5 (6-а армія ППО). Нова газета зазначила, що підрозділи 22-го мотострілецького полку, 60-ї мотострілецької бригади «Ветерани» та 25-ї мотострілецької бригади, які були направлені до Курської області, були нещодавно розгорнуті або ось-ось будуть розгорнуті у Вовчанську», – зазначили аналітики.
В ISW зазначили, що суттєва передислокація підрозділів Північного угруповання військ (що відповідає за Харківський напрямок) до Курської області свідчить про те, що командування ворога вирішило: зрив наступальної операції на півночі Харківської області «є необхідною жертвою для належного реагування на українське вторгнення, уникаючи при цьому передислокації з найбільш пріоритетних ділянок лінії фронту».
«Українське вторгнення в Курську область продовжить чинити оперативний тиск на російські сили по всьому театру військових дій, і малоймовірно, що російські військові зможуть обмежити суттєві збої лише Північним угрупуванням військ, особливо коли вона спробує витіснити українські війська з Курська», – додали аналітики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: isw, аналитики, Курщина, передислокация, рф, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 07:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російське військове командування направило значну частину підрозділів, які спочатку були призначені для участі в «наступі на півночі Харківщини», на оборону в Курську область, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).".