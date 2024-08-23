Live
  • Пт 23.08.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.29
  • EUR 45.98

РФ провела «суттєву передислокацію» підрозділів з Харківщини на Курщину – ISW

Суспільство 07:33   23.08.2024
Вікторія Яковенко
РФ провела «суттєву передислокацію» підрозділів з Харківщини на Курщину – ISW

Російське військове командування направило значну частину підрозділів, які спочатку були призначені для участі в «наступі на півночі Харківщини», на оборону в Курську область, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

«Російське опозиційне видання «Нова газета» повідомило 19 серпня, що звернення родичів у російських соціальних мережах, повідомлення про зниклих безвісти солдатів та оцінки OSINT вказують на те, що Росія направила до Курської області підрозділи наступних підрозділів: 17-й та 18-й й батальйони 488-го мотострілецького полку, 252-й мотострілецький полк, 31-й батальйон 102-го мотострілецького полку, 9-й мотострілецький полк, 143-й мотострілковий полк, чеченські підрозділи спецназу «Ахмат», 22-й мотострілецький полк, 44-й АК, Ленінградський військовий округ, бригада «П’ятнашка» ДНР, 3-й розвідувально-штурмовий загін «Олег Мамієв» 60-ї мотострілецької бригади «Ветерани» та штурмовий загін «Відважні» (Російський добровольчий корпус), невказані добровольчі формування БАРС та 5 (6-а армія ППО). Нова газета зазначила, що підрозділи 22-го мотострілецького полку, 60-ї мотострілецької бригади «Ветерани» та 25-ї мотострілецької бригади, які були направлені до Курської області, були нещодавно розгорнуті або ось-ось будуть розгорнуті у Вовчанську», – зазначили аналітики.

В ISW зазначили, що суттєва передислокація підрозділів Північного угруповання військ (що відповідає за Харківський напрямок) до Курської області свідчить про те, що командування ворога вирішило: зрив наступальної операції на півночі Харківської області «є необхідною жертвою для належного реагування на українське вторгнення, уникаючи при цьому передислокації з найбільш пріоритетних ділянок лінії фронту».

«Українське вторгнення в Курську область продовжить чинити оперативний тиск на російські сили по всьому театру військових дій, і малоймовірно, що російські військові зможуть обмежити суттєві збої лише Північним угрупуванням військ, особливо коли вона спробує витіснити українські війська з Курська», – додали аналітики.

Читайте також: Третя штурмова бригада наступає на Харківщині (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Це більше, ніж просто місто – Терехов привітав жителів з Днем Харкова (відео)
Це більше, ніж просто місто – Терехов привітав жителів з Днем Харкова (відео)
23.08.2024, 08:19
Сьогодні 23 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 серпня: яке свято та день в історії
23.08.2024, 06:00
Терехов просить ХОВА і обленерго не відключати світло у Харкові
Терехов просить ХОВА і обленерго не відключати світло у Харкові
23.08.2024, 07:48
РФ провела «суттєву передислокацію» підрозділів з Харківщини на Курщину – ISW
РФ провела «суттєву передислокацію» підрозділів з Харківщини на Курщину – ISW
23.08.2024, 07:33
Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові
Запаси на зиму: ціни на картоплю, цибулю, моркву та буряк у Харкові
21.08.2024, 11:54
Головні новини Харкова 23 серпня: привітання з Днем міста
Головні новини Харкова 23 серпня: привітання з Днем міста
23.08.2024, 08:23

Новини за темою:

07:17
Війська РФ досі заблоковані на Агрегатному заводі у Вовчанську – ISW
07:16
СОУ контратакували на півночі Харківщини: в ISW повідомили, чи є успіхи
07:17
Війська РФ просунулись на півночі Харківщини: ISW не підтверджує (карти)
07:20
ISW: про зменшення авіаударів по півночі Харківщини і ситуацію на Куп’янщині
07:40
ISW: пішки та на мотоциклах намагаються воювати ЗС РФ на Харківщині

Ви читали новину: «РФ провела «суттєву передислокацію» підрозділів з Харківщини на Курщину – ISW»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російське військове командування направило значну частину підрозділів, які спочатку були призначені для участі в «наступі на півночі Харківщини», на оборону в Курську область, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).".