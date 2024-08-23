РФ провела «существенную передислокацию» подразделений с Харьковщины – ISW

Российское военное командование направило значительную часть подразделений, которые первоначально были предназначены для участия в «наступлении на севере Харьковщины», на оборону в Курскую область, сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Российское оппозиционное издание «Новая газета» сообщило 19 августа, что обращение родственников в российских социальных сетях, сообщения о пропавших без вести солдатах и ​​оценки OSINT указывают на то, что Россия направила в Курскую область подразделения следующих подразделений: 17-й и 18-й батальоны 488-го мотострелкового полка, 252-й мотострелковый полк, 31-й батальон 102-го мотострелкового полка, 9-й мотострелковый полк, 143-й мотострелковый полк, чеченские подразделения спецназа «Ахмат», 4 и АК, Ленинградский военный округ, бригада «Пятнашка» ДНР, 3-й разведывательно-штурмовой отряд «Олег Мамиев» 60-й мотострелковой бригады «Ветераны» и штурмовой отряд «Отважные» (Российский добровольческий корпус), неуказанные добровольцы и 5 (6-я армия ПВО). Новая газета отметила, что подразделения 22-го мотострелкового полка, 60-й мотострелковой бригады «Ветераны» и 25-й мотострелковой бригады, которые были направлены в Курскую область, были недавно развернуты или вот-вот будут развернуты в Волчанске», — рассказали аналитики.

В ISW отметили, что существенная передислокация подразделений Северной группировки войск (отвечающая за Харьковское направление) в Курскую область свидетельствует о том, что командование врага решило: «срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой для надлежащего реагирования на украинское вторжение, избегая при этом передислокации из наиболее приоритетных участков линии фронта».

»Украинское вторжение в Курскую область продолжит оказывать оперативное давление на российские силы по всему театру военных действий, и маловероятно, что российские военные смогут ограничить существенные сбои только Северной группировкой войск, особенно когда она попытается вытеснить украинские войска из Курска», — добавили аналитики.